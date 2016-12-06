مقتل 8 من المليشيات واستشهاد وإصابة 10 من الجيش والمقاومة بتعز

قُتل 8 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات فيما استشهد 2 من قوات الجيش والمقاومة وجرح 8 في مواجهات بين الجانبين اليوم الثلاثاء بمحافظة تعز.

وقال مصدر بالمقاومة إن 8 من مقاتلي المليشيات لقوا مصرعهم وأصيب العشرات خلال مواجهات مع الجيش والمقاومة بمناطق مختلفة من المحافظة.

في المقابل، أضاف المصدر أن اثنين من قوات الجيش والمقاومة استشهدا وأصيب 8 آخرون خلال المواجهات مع المليشيات.

مدنيا استشهد 2 وأصيب 5 جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات التي كثفت من قصفها الهستيري والمجنون على الأحياء والقرى السكنية بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.