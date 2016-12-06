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رئيس الإصلاح يُعزي أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي بن كيران في وفاة والدته

الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 09:04 م الصحوة نت - خاص
رئيس الإصلاح يُعزي أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي بن كيران في وفاة والدته

بعث الاستاذ محمد بن عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح برقية عزاء ومواساة الى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي الاستاذ عبدالاله بن كيران رئيس الحكومة في المملكة المغربية وذلك في وفاة والدته الحاجة مفتاحة الشامي الخزرجي التي وافاتها المنية مساء امس الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2016 بعد صراع طويل مع المرض.

 

وعبر رئيس الاصلاح عن بالغ الحزن والاسى بهذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم اَهلها الصبر والسلوان.

 

 

نص برقية العزاء

الاستاذ/ عبدالإله بن كيران                       الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي

 

رئيس الحكومة في المملكة المغربية          المحترم

 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتكم الحاجة مفتاحة الشامي الخزرجي التي وافتها المنية مساء امس الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2016 بعد صراع طويل مع المرض.

وإننا إذ نعزيكم في وفاة والدتكم الكريمة نعبر عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الأليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون

 

محمد بن عبدالله اليدومي

 رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

 الثلاثاء 7 بيع أول 1438هـ

 6  ديسمبر 2016

 المصدر| الصحوة نت

 

 

 

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