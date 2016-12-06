مركز الغسيل الكلوي في إب يُغلق أبوابه في وجوه المرضى





توقف مركز الغسيل الكلوي اليوم الثلاثاء عن العمل وذلك نظراً لنفاد مواد الغسيل الخاصة به.

وتفاقم الوضع الصحفي بالمحافظة منذ سيطرة الانقلابين عليها منذ قرابة العامين.

وأعلن المركز في بوابته الرئيسية عن اعتذاره لعدم فتح المركز أمام المرضى لهذا اليوم وذلك نظراً لعدم توفر مواد الغسيل.

وكان قد قال مدير مركز الغسيل الكلوي في اب، في تصريحات صحفية إنّ توقف العمل في المركز يهدد حياة نحو 700 مريض.

وأضاف، أنّ انعدام مواد غسيل الكلى نتيجة عدم الاستيراد وتوقف دعم المنظمات، هو سبب إغلاق المركز أبوابه أمام المرضى.





*الصحوة نت| متابعة خاصة



