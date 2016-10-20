تشديد خليجي وأممي على الالتزام بضرورة وقف إطلاق النار باليمن

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في الرياض اليوم الخميس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن بما في ذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وبدأ سريانه ابتداء من صباح اليوم الخميس.

كما تطرق إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة الالتزام بشروط هذه الهدنة كونها تفتح الطريق لمواصلة مفاوضات السلام اليمنية وتساعد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية كافة .

وكانت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعلنت الالتزام بوقف اطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء ولمدة ثلاثة ايام لادخال المساعدات للشعب اليمني مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي وصالح.