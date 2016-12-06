الملك سلمان: الجهود لا تزال مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن وفق المرجعيات





قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الجهود لا تزال مستمرة لإنهاء الأزمة والصراع في اليمن.

جاء ذلك في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأت مساء اليوم الثلاثاء في البحرين.

وأضاف الملك سلمان: يحق لليمن أن تنعم بالأمن والاستقرار تحت قيادة الحكومة الشرعية وفقا لمضامين المبادرة الخارجية ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 .

وأشاد خادم الحرمين الشرفين بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الانقلاب في اليمن .

وقال الملك سلمان، إنه لا يخفى على الجميع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، موضحًا أن ما تمر به سوريا وما يعانى منه الشعب السوري يؤلم الأمة العربية.

من جانبه أعلن أمير دولة الكويت، أحمد جابر الصباح عن دعمه لجهود المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ،

وقال امير الكويت استضفنا ثلاث جولات من المشاورات بين الشرعية والانقلابيين للوصول الى توافق يحفظ اليمن ودماء ابناءه لكن للأسف ذلك لم يتحقق.

هذا وانطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال القمة السابعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر على مدى يومين.





*الصحوة نت| متابعة خاصة