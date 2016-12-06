اللواء القميري يُشدد على ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى الجيش والمقاومة





شدد اللواء الركن / عادل القميري قائد المنطقة العسكرية الثالثة على ضرورة الاهتمام بالجرحى وتوفير كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.





جاء ذلك خلال زيارة له لجرحى الجيش والمقاومة في مستشفى الهيئة بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاء.





وخلال الزيارة اطلع اللواء القميري على أحوال الجرحى والخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيدا بدورهم البطولي وصمودهم الأسطوري الذي سطروه بدمائهم الزكية في معركة تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية واستعادة الشرعية.





واستمع اللواء القميري الى شرح مفصل من إدارة المستشفى عن الخدمات الطبية التي يتم تقديمها لجرحى الجيش والمقاومة.





*الصحوة نت | متابعة خاصة