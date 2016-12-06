محافظ البيضاء يتفقد اللواء 117 مشاه وفرع قوات الامن الخاصة





تفقد محافظ محافظة البيضاء نايف صالح القيسي اللواء 117 مشاه وفرع قوات الامن الخاصة التابعة لمحافظة البيضاء بمعسكر امريش بمديرية الجوبة بمارب.





وأشاد المحافظ القيسي بالأدوار البطولية لقوات اللواء في معارك الشرف والبطولة في جبهة نهم وصرواح والانضباط العسكري والروح القتالية العالية التي يتمتع بها ضباط وافراد اللواء 117 وقوات الامن الخاصة، وكذا تمتعهم باليقظة والحس الامني الذي يلعب دوراً كبيراً في احباط المؤامرات والتغلب على العوائق وتحقيق النصر في ارض المعركة.





واشار المحافظ القيسي الى ان المرحلة غاية التعقيد وان امال المشردين والمهجرين من منازلهم اليوم تتجه نحو قوات الجيش الوطني لتحرير الوطن من عصابات الانقلاب التي دمرت الممتلكات وفجرت المساجد وهدمت المنازل فوق رؤوس ساكنيها وعاثت في الارض الفساد، وان الجيش الوطني اليوم ومعه المقاومة الشعبية هم حاملي لواء المقاومة ضد المشروع الفارسي في اليمن.

واكد المحافظ القيسي ان قيادة محافظة البيضاء ستولي اللواء 117 وقوات الامن الخاصة كامل الرعاية والاهتمام، وان قيادة المحافظة لن تألوا جهدا ًفي دعم اللواء بالعدة والعتاد.

وأعلن المحافظ القيسي عن انشاء صندوق خاص لدعم الالوية الخاصة بتحرير البيضاء وتبرع المحافظ شخصياً بمبلغ خمسة مليون ريال يمني، مهيباً برجال الاعمال والغيورين على الوطن بدعم هذا الصندوق لتخفيف معاناة الجنود، ولتحقيق المزيد من الجاهزية القتالية والانضباط العسكري.

من جانبه استمع محافظ محافظة البيضاء من قائد اللواء 117 مشاه العميد الركن عبدالرب الاصبحي عن الخطط العسكرية والتجهيزات الميدانية التي يقوم بها اللواء بهدف مشاركة اللواء في عملية التحرير المرتقبة التي تنتظر موافقة القيادة السياسية، كما استمع من قائد قوات الامن الخاصة العقيد الركن ناصر العمري عن المراحل التي مر بها تشكيل قوات الامن الخاصة وماتحتاجه قوات الامن الخاصة من عتاد بهدف تطوير ادائها الامني في المستقبل.

كما استمع من اركان حرب اللواء 117 مشاه العقيد الركن احمد علي معوضه عن سير الدورات التدريبية للمجندين والمهارات القتالية التي يتلقاها افراد اللواء في الميدان .

وفي الختام شهد الحاضرين عرضاً عسكرياً مشتركاً لقوات اللواء 117 مشاه وقوات الامن الخاصة عكست التدريب العالي واللياقة البدنية التي يتمتع بها الجنود في الميدان.