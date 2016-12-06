إب: اشتباكات مسلحة في المدينة القديمة والمليشيات تختطف جرحى من المستشفى

تواصل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لليوم الثاني على التوالي انتشارها المكثف على مداخل وأحياء مدينة إب القديمة وتفرض طوقاً أمنياً عليها وسط اجراءات مشددة.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا الإنقلابية شددت من اجراءتها على مداخل وبعض أحياء مدينة إب القديمة وسط إجراءات تفتيش وتحشيد مسلح معزز بعدد من الآليات العسكرية بغرض اقتحامها. واندلعت يوم أمس مواجهات بين مجموعتين مسلحتين من أبناء إب القديمة وسقط عدد من الجرحى من الطرفين.

وقالت المصادر بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين عصابات من أبناء المدينة القديمة واستعانت إحدى العصابات المسلحة بالقيادي الحوثي "أبو رماح" المشرف الأمني لمليشيا الإنقلاب في القسم الشرقي ونتج عن هذه المواجهات سقوط عدد من الإصابات. وأكدت مصادر من مدينة إب القديمة سقوط 4 مصابين من أبناء المدينة و2 آخرين من مليشيات الحوثي وصالح في الاشتباكات التي جرت يوم أمس واستمرت لساعات. لافتة إلي اختطاف المليشيات أحد جرحى أبناء المدينة من مستشفى الثورة العام بعد إسعافه فيما لا تزال تبحث عن الآخرين في المستشفيات.

وعقب المواجهات أقدمت المليشيات بقيادة "أبو رماح" على تنفيذ حملة تفتيش واسعة في المدينة واختطفت عاقل حارة يُدعى "عادل الحمدي" فيما اقتحمت أحد مساجد المدينة بغرض اختطاف آخرين إلاّ أن المصلين حالوا بينهم وبين ذلك. ولاتزال الأجواء متوترة في مدينة إب القديمة وسط انتشار للمليشيات التي تقود الفوضى الأمنية التي تعيشها محافظة إب الخاضعة لسيطرتهم منذ منتصف أكتوبر 2014م.