محافظ صعدة يؤكد تحرير أكثر من 14 موقعاً وسط تقدم للجيش نحو مديرية باقم

أكد محافظ صعدة هادي طرشان أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير اكثر من 14 موقعاً من قبضة المليشيا الانقلابية في معقل جماعة الحوثي.

وقال طرشان فان الجيش تمكن من تحرير المواقع بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، في محيط منفذ علب وخلفه باتجاه مديرية باقم.

وأشار المحافظة الى أن كبدوا المليشيا خسائر فادحة، وقتلوا منهم العشرات في منطقة مندبة التي يتقدم فيها الجيش والمقاومة والتي تعتبر منطقة استراتيجية باعتبارها تطل على قرى سحار الشام وطريق باقم وابواب الحديد وجبل شعير. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال ان وحدات عسكرية من الفرق الهندسية، تقوم بتمشيط المواقع المتقدمة والتقدم نحو مديرية باقم.

وكان قد اعلنت قوات الجيش عن تحرير منفذ علب بصورة كاملة ومواقع كبيرة في منطقة مندبة الأحد الماضي.

*الصحوة نت - متابعة خاصة