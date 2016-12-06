ذمار: المليشيات تهجم على شركة الغاز وتعدي على حراستها

داهم أفراد من مليشيات الحوثي والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع صالح مقر شركة الغاز في ذمار واعتدوا بالضرب على منسوبي الحراسات الخاصة الذين كانوا ينظمون عملية دخول الشاحنات المخصصة لتعبئة الغاز التي تنتظر منذ عدة أيام للحصول على الكميات المخصصة لها.

وبحسب مركز ذمار الاعلامي يأتي الاعتداء بهدف سحب كميات كبيرة من الغاز تحت ذريعة دعم المجهود الحربي ومن ثم توزيعه على أقاربهم وقيادات عسكرية في المليشيات.

وأكدت مصادر مطلعة أن المليشيات التي تسطو على الغاز لا تدفع أي رسوم مالية للشركة وتقوم ببيعه في السوق السوداء أو توزعه لجهات ومؤسسات أخرى ترغب في الشراء تفاديا لعملية الانتظار في مقر الشركة وخصوصا أن السعر الذي تبيع به المليشيات أقل من سعر التداول في السوق.

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي وحليفهم المخلوع صالح يكثفون هذه الأيام حملاتهم على مراكز الطاقة والغاز ويصادرون كثيرا من الشاحنات مع اشتداد المعارك في نهم وتقدم الجيش الوطني في عدة محاور، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة على مؤسسات الصرافة وتحويل الأموال تحت ذريعة دعم العملية الاقتصادية في البلاد.