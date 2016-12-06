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رئيس الجمهورية: الشعب عانى من المركزية المفرطة وخلال 60 عاماً لم تورث غير الحروب

الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 04:25 م الصحوة نت - متابعة خاصة
رئيس الجمهورية: الشعب عانى من المركزية المفرطة وخلال 60 عاماً لم تورث غير الحروب


قال رئيس الجمهورية إن تجربة نحو 60 عاماً في اليمن لإدارة الدولة من خلال المركزية المفرطة لم تورث غير الحروب والدمار وتفتيت المجتمع عبر الصراعات والمتأسي وانعدام الخدمات الاساسية.. مشيراً الى ان ذلك ما يريد استمراره الحوثي وصالح من خلال انقلابهم على مسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد و على مشروع الدولة وتجربة الأقاليم.

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء برئيس ونواب جامعة عدن وعمداء الكليات والمراكز التعليمية والإدارية في الجامعة.

 

ولفت الرئيس الى أهمية التجارب الاتحادية من حولنا في عديد من الدول التي تجاوزت مراحل الصراع على السلطة والثروة من خلال نظام الأقاليم الاتحادي العادل الذي يحفظ الحقوق ويخلق التنافس بين الأقاليم لتنمية ذاتها.. مشيدا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتفت بالذكرى الـ 45 ليومها الوطني المفعم بالنجاحات والانتصارات والتطورات النوعية على صعيد البنى التحتية والتنموية والتقدم التكنولوجي فضلا عن بناء الإنسان واستقراره والاهتمام بمعيشته.

 

وفي القاء شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتحلى الأستاذ الجامعي بالملكات والمعايير المطلوبة ليواكب عملية التحول ويسهم في صنع ملامح البناء والتغيير المؤسسي والمجتمعي لبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وخالية من رواسب وأمراض الماضي التي حجرت العقول واعاقة مسار التطور ،وتوحيد الجهود واللحمة الواحدة.

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