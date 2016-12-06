شبوه: الإصلاح يُقدم رؤية للعمل الموحد وأولويات المرحلة القادمة في المحافظة

قدمت قيادة التجمع اليمني للإصلاح في محافظة شبوة "رؤية إصلاح شبوة" للعمل الموحد وأولويات المرحلة القادمة لما يتوافق مع شبوة أولاً.

وفي الرؤية التي قدمها التجمع اليمني للإصلاح إلى محافظ المحافظة أحمد حامد لملس أشار الإصلاح إلى بعض المحاور التي تشكل أولويات يجب أن يوجه جميع أبناء المحافظة جهودهم لتحقيقها وثقته الكبيرة في أمكانية تحقيقها.

وشدد الإصلاح على ضرورة العمل على إنعاش مؤسسات الدولة وتفعيلها فهو الضمان الأكيد للسير في الطريق الصحيح نحو ترسيخ مفهوم سيادة القانون، بالإضافة إلى العمل الجاد على تحرير المناطق التي لازالت تحت سلطة المليشيات وجعلها في قمة هرم الأولويات، ودعم الجيش الوطني والمقاومة التي تخوض المعارك البطولية في مواجهة الانقلابيين في بيحان وعسيلان وتوفير احتياجاتها من الأسلحة والمؤن حتى يتم التحرير.

وأشار الإصلاح في رؤيته إلى أن أهمية الوفاء لتضحيات الشهداء ورعاية أسرهم والاهتمام بالجرحى في الداخل والخارج وتيسير سبل نيلهم الرعاية الصحية وصيانة حقوقهم عبر هيئات أسر الشهداء والجرحى فهو واجب وطني، والإهتمام بالقوات المسلحة والأمن وتفعيل دورها ورعايتها تدريباً وتسليحاً وانضباطاً لتقوم بدورها في حماية المحافظة .

وشدد الإصلاح على ضرورة تعزيز الأمن في عاصمة المحافظة (عتق) وجميع المديريات والعمل بشكل عاجل على تشكيل قوة أمنية لحماية الخط الدولي الذي يربط العاصمة عتق بمنفذ الوديعة وحماية وتأمين أبناء المحافظة وعابري السبيل واعتباره أولوية لا تحتمل التأجيل، إضافة إلى التواصل مع الرئاسة والحكومة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير مرتبات الموظفين في الجهاز المدني والعسكري لما يترتب على ذلك من صعوبات تخلق وضع معيشي صعب للموظفين، مشيرا إلى ضرورة إعادة تأهيل فرع البنك المركزي بالمحافظة ليقوم بدوره المالي في المحافظة وكذلك إعادة فتح مكتب البريد وتوفير السيولة اللازمة فيه وضبط الوضع المالي والاداري والتعامل القانوني والشفاف فيما يتعلق بالإيرادات التي تتم جبايتها وضمان توريدها للخزينة العامة.

وأوضح الإصلاح في رؤيته إلى أهمية إعادة عمل الشركات العاملة في ميناء تصدير الغاز في بالحاف والشركات العاملة في العقلة وجنه وترتيب الحماية اللازمة لها وإعطاء أبناء شبوة الأولوية في الوظائف الادارية والفنية والأمنية وتحديد نسبة من العائدات لصالح المحافظة، بالإضافة إلى الاهتمام بالخدمات الصحية وخاصة مستشفى عتق وبقية المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات الميدانية في الجبهات وإعادة تأهيلها لما يمكنها من توفير الخدمات الصحية في هذا الوضع الذي انتشرت فيه الأوبئة إضافة إلى الاهتمام بمحطة توليد الكهرباء وتحسين وتطوير أدائها والاهتمام بنظافة مدينة عتق والمدن الأخرى في المحافظة .

وطالب الإصلاح بالتواصل مع الحكومة لإعادة تأهيل الجسور التي دمرت أثناء الحرب وخصوصاً (جسر السلام) في منطقة النقبة وجسر (غرير) في مديرية الروضة لما يلاقيه المواطنين من مشقة ومخاطر، إضافة إلى استكمال طريق العبر، والاهتمام بالوضع التعليمي في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي والاهتمام بكليتي النفط والتربية ورعاية أبناء المحافظة الدارسين في الجامعات ومتابعة الحصول على مقاعد لطلاب المحافظة في الجامعات وإحياء مشروع جامعة شبوة .

وقدم الإصلاح شكره وإمتنانه للجهود والدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الوقوف إلى جانب شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وما يقدمونه للشعب اليمني من دعم لمواجهة المليشيات الانقلابية.

الصحوة نت تنشر نص الرؤية





بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ/ الأستاذ احمد حامد لملس - محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لنا في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة شبوة أن نقدم لكم اطيب التحايا وأصدق التهاني في نيلكم ثقة القيادة السياسية لقيادة محافظة شبوة في هذه المرحلة الهامة والصعبة ، ونحن على ثقة بإنه بالنوايا الصادقة والعمل والجهد يمكن أن تسهل الصعاب ويتم تجاوز التحديات التي خلفتها الحرب التي شنها الانقلابيون على المحافظة والتي قدمت فيها شبوة كوكبة من أبنائها شهداء وجرحى وخاض أهلها ولازالوا يخوضون معارك الشرف ومن هذا المنطلق فإنا نعبر عن شكرنا وامتنانا للجهود والدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الوقوف إلى جانب شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وما يقدمونه للشعب اليمني من دعم لمواجهة المليشيات الانقلابية ، وايماناً منا في (الإصلاح) باننا في شبوة وبمختلف تكويناتنا قادرين بالتعاون الصادق على وضع شبوة المكان الذي تستحقه فشبوة بتاريخها وموقعها وتنوعها وثرواتها محافظة واعدة وهي تحتاج الى إدارة كفؤة وتعاون وتآزر من ابنائها وهو ما نعول عليه في إدارتكم لها ، ونؤكد على أن هذه المرحلة تتطلب أن تكون شبوة هي قبيلتنا وحزبنا وبيتنا الذي لابد من أن نسهم في إعادة ترتيبه ومن هنا وبتوجه صادق وقلوب مفتوحة وأيدٍ ممدودة نؤكد أننا سائرون معكم ومع كل إخواننا في هذه المحافظة سلطة وقوى سياسية ومجتمعية نحو وضع شبوة في موقعها الذي يليق ونجده واجب علينا أن نضع بين أيديكم مصفوفة أولويات نعتقد أنها تشكل محاور عليها نلتقي ونتعاون :

١. العمل على إنعاش مؤسسات الدولة وتفعيلها فهو الضمان الأكيد للسير في الطريق الصحيح نحو ترسيخ مفهوم سيادة القانون .

٢.العمل الجاد على تحرير المناطق التي لازالت تحت سلطة المليشيات وجعلها في قمة هرم الاولويات ، ودعم الجيش الوطني والمقاومة التي تخوض المعارك البطولية في مواجهة الانقلابيين في بيحان وعسيلان وتوفير احتياجاتها من الاسلحة والمؤن حتى يتم التحرير بإذن الله .

٣. الوفاء لتضحيات الشهداء ورعاية أسرهم والاهتمام بالجرحى في الداخل والخارج وتيسير سبل نيلهم الرعاية الصحية وصيانة حقوقهم عبر هيئات أسر الشهداء والجرحى فهو واجب وطني .

٤.الاهتمام بالقوات المسلحة والأمن وتفعيل دورها ورعايتها تدريباً وتسليحاً وانضباطاً لتقوم بدورها في حماية المحافظة .

٥.تعزيز الأمن في عاصمة المحافظة (عتق) وجميع المديريات والعمل بشكل عاجل على تشكيل قوة أمنية لحماية الخط الدولي الذي يربط العاصمة عتق بمنفذ الوديعة وحماية وتأمين أبناء المحافظة وعابري السبيل واعتباره أولوية لا تحتمل التأجيل .

٦. التواصل مع الرئاسة والحكومة لايجاد حلول عاجلة لتوفير مرتبات الموظفين في الجهاز المدني والعسكري لما يترتب على ذلك من صعوبات تخلق وضع معيشي صعب للموظفين .

٧. إعادة تأهيل فرع البنك المركزي بالمحافظة ليقوم بدوره المالي في المحافظة وكذلك إعادة فتح مكتب البريد وتوفير السيولة اللازمة فيه .

٨.إعادة عمل الشركات العاملة في ميناء تصدير الغاز في بالحاف والشركات العاملة في العقلة وجنه وترتيب الحماية اللازمة لها وإعطاء ابناء شبوة الاولوية في الوظائف الادارية والفنية والأمنية وتحديد نسبة من العائدات لصالح المحافظة .

٩ . الاهتمام بالخدمات وخاصة مستشفى عتق وبقية المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات الميدانية في الجبهات واعادة تأهيلها لما يمكنها من توفير الخدمات الصحية في هذا الوضع الذي انتشرت فيه الاوبئة اضافة الى الاهتمام بمحطة توليد الكهرباء وتحسين وتطوير ادائها والاهتمام بنظافة مدينة عتق والمدن الأخرى في المحافظة .

١٠. التواصل مع الحكومة لاعادة تأهيل الجسور التي دمرت أثناء الحرب وخصوصاً (جسر السلام) في منطقة النقبة وجسر (غرير) في مديرية الروضة لما يلاقيه المواطنين من مشقة ومخاطر، اضافة الى استكمال طريق العبر .

١١. الاهتمام بالوضع التعليمي في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي والاهتمام بكليتي النفط والتربية ورعاية أبناء المحافظة الدارسين في الجامعات ومتابعة الحصول على مقاعد لطلاب المحافظة في الجامعات وإحياء مشروع جامعة شبوة.

١. ضبط الوضع المالي والاداري والتعامل القانوني والشفاف فيما يتعلق بالإيرادات التي تتم جبايتها وضمان توريدها للخزينة العامة.

هذه بعض المحاور التي تشكل من وجهة نظرنا أولويات يجب أن توجه جهود جميع ابناء المحافظة لتحقيقها ونحن على ثقة كبيرة في أمكانية تحقيقها بعون الله ..

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

التجمع اليمني للإصلاح م/ شبوة

التاريخ :

6/ 12/ 2016م





المصدر| الصحوة نت