تتلقى أوامرها من المخلوع والحوثي.. ضبط خلية ارهابية في عدن





ضبطت شرطة العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء خلية ارهابية مكونة من 8 أشخاص ينتمون لما يُسمى تنظيم " داعش".





وقال بيان صادر عن شرطة عدن، إن قوات مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، تمكّنت من القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن تنفيذ عمليات اغتيال كوادر أمنية بمناطق متفرّقة في محافظة عدن.





وحسب البيان، فإن المقبوض عليهم تم ضبطهم وبحوزتهم مسدسات كاتمة للصوت ومراسلات بينهم وبين قيادات في تنظيم داعش في العراق وسوريا.





وبحسب الاعترافات الأولية لأفراد من الخلية، تبيّن ضلوعهم بارتكاب جرائم قتل وتصفية، طالت ضباطاً متقاعدين كانوا يعملون في أجهزة أمنية، واعترف عدد من أفراد الخلية بتلقي أوامر القتل والتمويل من قبل أشخاص مواليين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والحوثيين.

وكان قد شهدت العاصمة المؤقتة عدن عددا من الاغتيالات طالت ضباطاً ومسؤولين أمنيين.

ونشطت العناصر الارهابية في المحافظات المحررة مؤخراً وذلك بهدف اقلاق السكينة العامة فيها.