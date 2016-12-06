وزير الإعلام البحريني: اليمن والتدخلات الإيرانية أبرز محاور القمة الخليجية

أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن الأوضاع في اليمن والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية من البنود المحورية على أجندة القمة الخليجية المزمع عقدها اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، لارتباطها بالأمن القومي الخليجي، وبحرص دول المجلس على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، والحفاظ على سلامتها الإقليمية، وتجنيبها ويلات الحروب والنزاعات الطائفية البغيضة، والتزامًا بالرسالة الخليجية الداعية إلى الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أساس الاحترام المتبادل، والشرعية الدولية.





وقال الرميحي في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” إن دول مجلس التعاون الخليجي تطالب إيران بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن إثارة الفرقة والفتن الطائفية، كونها تدخلات خطيرة تتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.





مؤكدا موقف دول المجلس موقفها الثابت والداعم لحقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السيادة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران، داعيا إلى حل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي.





واستنكر الوزير البحريني تدخلات إيران في شؤون البحرين وسوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرها من دول المنطقة، وأدان تسييسها لفريضة الحج، وإلزامها بالمعايير الدولية في برنامجها النووي، مع ضرورة إخلاء الخليج العربي والشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، مع تأكيد حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتوقيع إيران على مواثيق السلامة النووية.









وتستضيف اليوم مملكة البحرين الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللمرة السابعة في تاريخها منذ تأسيس المجلس عام 1981م.



