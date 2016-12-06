تعز:الجيش الوطني يصد هجوماً للمليشيات في محيط الأوقاف والتشريفات

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاد هجوماً شنته مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مواقع المقاومة في محيط مكتب الأوقاف ومعسكر التشريفات شرق المدينة وأجبروها على الفرار بعد تكبيدهم خسائر مادية وبشرية.





فيما تواصل المليشيات المتمركزة في منطقة الحوبان وتبة سوفتيل قصفها للأحياء السكنية شرق المدينة وقلعة القاهرة وسط المدنية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.





وأكدت مصادر محلية تعرض حي ثعبات شرق مدينة تعز لقصف بقذائف الهاوزر من قبل المليشيا المتمركزة في الجند شرق المدينة.



